Война с россией будет продолжаться, пока ВСУ не вытолкают всех оккупантов за украинско-российскую границу.

Об этом советник главы МВД Антон Геращенко рассказал в эфире украинского телевидения.

"Я думаю, что война будет продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем для русских наш "Сталинград", нашу "Курскую дугу". Не скажу, что будет наступление на Москву, как на Берлин... Но у Украины есть все шансы вытолкать силой оружия оккупантов с оккупированных территорий Украины: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области", - заявил политик.

Геращенко добавил, что контрнаступление на Харьковщине показало, что Украина может сделать "ударный кулак": превосходящими силами вытолкать россиян с наших территорий.

"Нам нужно еще больше, еще быстрее получать оружие от наших союзников, надо лучше готовить подразделения, поскольку потери есть не только со стороны орков, но и и с нашей стороны. Но мотивация защищать нашу землю - огромна. А вот у россиян мотивации воевать на территории Украины практически нет", - добавил представитель МВД.

Также Геращенко рассказал, какую цену рф должна заплатить за свою агрессию.

"Подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" через десятки и сотни лет будут рассматривать на военных кафедрах во всем мире, как пример стойкости и героизма в сверхсложных условиях. Россияне должны заплатить по 1 миллиону долларов компенсации за каждую загубленную душу украинца", — убежден эксперт.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.