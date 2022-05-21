Появилась еще одна версия того, почему кремлевский агрессор путин пошел войной в Украину.
Свое мнение озвучил российский оппозиционный журналист Александр Невзоров.
"Я наконец понял, что путину следовало с самого начала продекларировать цели войны. Цели, которые вероятно были очень простые - это добыча унитазов в Украине. Ведь были же крестовые походы, почему бы не быть унитазным походам.
Правда это несколько сложнее, чем крестовый поход. Например, как известно, бросать к подножию мавзолея унитазы во время парада победы военнослужащие отказались, боясь, что унитазы могут поколоться. И предлагали бросать туда только ношеные трусы с украденных домов. Но от этой идеи тоже отказались", - иронизирует Невзоров.
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