Захватчики уже сравнивают службу в русской армии с рабством.

Мобилизированные в "ДНР" оккупанты ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны. Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупантов, который представили в Фейсбуке.

Захватчики уже сравнивают службу в русской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.

«Хотя куда-нибудь обратится, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», - рассказывает очередной житель «ДНР».

Он просит найти того, к кому можно обратиться за помощью:

«В россию не пожалуешься, потому что это россия заставила, петушилина (прим. пушилин) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…».

Также появилась еще одна версия того, почему кремлевский агрессор путин пошел войной в Украину. Свое мнение озвучил российский оппозиционный журналист Александр Невзоров.

"Я наконец понял, что путину следовало с самого начала продекларировать цели войны. Цели, которые вероятно были очень простые - это добыча унитазов в Украине. Ведь были же крестовые походы, почему бы не быть унитазным походам.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.