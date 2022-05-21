Венесуэла и Иран, которые имеют огромные запасы нефти, сыграют свою роль в изгании россии с рынка.

Об этом заявил эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар. По его словам, это может пагубно отразиться на российской экономике.

"Разумеется это произойдет не одномоментно. Это процесс, который будет растянут во времени. Уже происходит "дерусификация" нефтяного рынка.



Неcмотря на то, что Венесуэла и Иран политические союзники рф, в экономическом, нефтяном плане - конкуренты. Так было и так есть. И каждому из этих режимов своя рубашка ближе к телу.

Когда появляется возможность заработать дополнительные деньги, а главное - сохранить эти режимы при власти. Они этим воспользуются, несмотря на то, что США для них враги.

В этом смысле - это как раз то, чего недоучла кремлевская стратегия. Что вроде бы неразлучные союзники и друзья, а тем не менее, когда речь заходит о денежных интересах - они могут играть совершенно другую игру. И мы видим это", - говорит Гончар.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.