Россияне столкнулись с критической нехваткой личного состава, и вынуждены искать любые выходы из сложившейся ситуации.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в хваленой российской морской пехоте столкнулись с проблемами.

«Кстати, морских пехотинцев у вражин не хватает. Они уже начинают снимать с других кораблей другие специальности. Говорят, что дошли даже до начальников гальюнов и так называемых коков», - рассказал Братчук.

По словам главы Одесской ОВА, сегодняшний день будет особенно неудачным для российских «морячков».

«Сегодня их должен разорвать наш черноморский шторм…Ну, вражинам в ад – это понятно», - пояснил Братчук.

Он отметил, что сейчас недалеко от Одессы в Черном море продолжают «шляться» несколько кораблей российского Черноморского флота: шесть десантных и два корабля-носителя ракет.

«Тех самых ракет, которые потом пуляются по Одессе и Одесской области, а также других регионах нашего государства», - уточнил Братчук.

Он также обратился к российским морякам, рассказав, что их ждет в Украине.

«Я не знаю, рассказывают ли замполиты Черноморского флота своим так называемым морским пехотинцам, что с ними бывает в негостеприимных для оккупанта черноморских глубинах. Могу рассказать: вы будете гнить. Или как ваш крейсер «Москва» на дне, и вас съест черноморский бычок, или под Николаевом или еще где-то, там, где вас просто убивают наши украинские защитники», - пожытожил глава ОВА.

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