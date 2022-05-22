Будущее Чечни напрямую зависит от победы Украины.
Об этом заявил глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев.
"Сегодняшняя Чечня - это форпост путинизма на Кавказе. Сегодня народ чеченский не принимает никаких решений.
Например, кадыров переименовал проспект Исы Арсамикова (одного из лидеров национально-освободительного движения Кавказа) в проспект путина. Этот человек несет ответственность за убийство 300 тысяч чеченцев. Из них 40 тысяч детей.
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Конечно, никаких проспектов захарченко или путина в Чечне не будет никогда - я вам это гарантирую. И никогда чеченский народ не смирится с тем положением, в котором он оказался сегодня.
И именно война в Украине стимулирует нашу борьбу за свободу и независимость все, для того, чтобы чеченский народ понял и принял как данность: победа Украины - это победа и свобода Чеченского народа.
И с этих позиций мы как правительство Чеченской республики Ичкерия в изгнании и как государственный комитет при оккупации работаем по всем направлениям. И с Чечней и с теми, кто находится сегодня за пределами Чеченской республики с одной единственной целью - победа Украины", - говорит Ахмед Закаев.
Отметим, что после российского вторжения в Украину командиры двух чеченских батальонов, как и тысячи других иностранных добровольцев, заявили о готовности защищать Украину.
Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.
Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.