Будущее Чечни напрямую зависит от победы Украины.

Об этом заявил глава правительства Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев.

"Сегодняшняя Чечня - это форпост путинизма на Кавказе. Сегодня народ чеченский не принимает никаких решений.

Например, кадыров переименовал проспект Исы Арсамикова (одного из лидеров национально-освободительного движения Кавказа) в проспект путина. Этот человек несет ответственность за убийство 300 тысяч чеченцев. Из них 40 тысяч детей.

Конечно, никаких проспектов захарченко или путина в Чечне не будет никогда - я вам это гарантирую. И никогда чеченский народ не смирится с тем положением, в котором он оказался сегодня.

И именно война в Украине стимулирует нашу борьбу за свободу и независимость все, для того, чтобы чеченский народ понял и принял как данность: победа Украины - это победа и свобода Чеченского народа.

И с этих позиций мы как правительство Чеченской республики Ичкерия в изгнании и как государственный комитет при оккупации работаем по всем направлениям. И с Чечней и с теми, кто находится сегодня за пределами Чеченской республики с одной единственной целью - победа Украины", - говорит Ахмед Закаев.

Отметим, что после российского вторжения в Украину командиры двух чеченских батальонов, как и тысячи других иностранных добровольцев, заявили о готовности защищать Украину.

Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.

Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.