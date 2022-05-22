Сейчас политика властей Грузии направлена на заигрываение с россией.
Об этом заявила депутат грузинского парламента и бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
"Важно понимать, какая в Грузии сейчас ситуация. Здесь неформально правит пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили. Этот человек заработал очень много денег в начале 90-х в россии. У него есть очень хорошие связи с рф, он лично боится путина.
Иванишвили считает, что Грузии нельзя выступать региональным лидером. И доктрина его международной политики - Грузия должна быть тихой страной. Власти давно ведут такую политику - кокетничество с кремлевскими властями. И говорят, что "мы должны вести себя тихо, чтобы не раздражать россию".
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Пропаганда правящей партии сейчас такова: все те, кто поддерживает Украину - хотят войны для Грузии. Это абсолютно противоречит национальным интересам страны и нашим отношениям с Украиной.
77% грузин считают, что "война в Украине - это наша война". Все новости, которые идут с украинских фронтов - главная новость для грузин. Но, к сожалению, у нас нет демократической власти", - заявила Хатия Деканоидзе.
Напомним, эксперт пояснил, что произойдет с армией рф в конце мая.
Также сообщалось, что Зеленский инициирует механизм конфискации активов рф в пользу Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты снова лезут форсировать Северский Донец после эпического поражения от ВСУ.