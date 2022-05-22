Переговоры Украины со страной-агрессором могут быть только в одном случае.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

"Переговоры Украины и россии целесообразны лишь в том случае, когда украинская армия выгонит орду из нашей территории. Когда путин поймет наконец, что его военный "гений" потерпел крах.

И лишь после того, как дойдет до его затуманенного сознания, можно говорить не о переговорах, а об акте капитуляции рф. Его должны подписывать не только Украина и россия, но и представители цивилизованного мира - это та коалиция, которая сформировалась в "Рамштайне".

Это будет действительно переход к новой системе безопасности, когда все будут понимать, что есть одна страна, которая должна быть наказана за свою агрессию. И другой цивилизованный мир, который этой стране не даст больше возможностей заниматься международными преступлениями", - заявил Владимир Огрызко.

Напомним, Зеленский заговорил о пересмотре зарплат и финальной стадии войны.

Также сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ .

Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского честно ответили, почему военное положение продлят именно на 3 месяца.