Об этом сообщает МВД Украины.

Отметим, что по данным Института изучения войны, во время прошлой попытки войск рф форсировать Северский Донец могли быть убиты или ранены до 485 российских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

На этот раз аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу. Через понтонный мост они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.

"Своевременная передача информации артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который именно в это время на ней и находился. Вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла «птичка» украинских пограничников", — отчитались в МВД.

По результатам работы украинской артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько десятков военных.

Ранее Генштаб Украины сообщал, что российские оккупанты пытаются возобновить наступательные действия на нескольких направлениях. Так, в направлении Ямполь-Северск оккупанты планируют возобновить наступление с форсированием реки Северский Донец. В этом районе наблюдалось сосредоточение спецтехники для наведения понтонно-мостовой переправы.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.