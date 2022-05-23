Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также отмечается, что вооруженные силы Беларуси разворачивают в приграничных районах Гомельской области дополнительные подразделения. Усиленно ведется разведка.

«Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Белоруссия осталась», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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Тем временем силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении.

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Окупанты также совершили неудачную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Силы ВСУ отразили штурм и враг, понеся потери, отступил.

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На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Также в сводке указывается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны.

Напомним, оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают еще один город.

Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров".

Кроме того Politeka.net писала, что оккупантов снова разгромили на переправе через Северский Донец.