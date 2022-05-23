В рф общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти.

За первые три месяца полномасштабной войны в Украине россия, вероятно, имеет такое же количество погибших, как и Советский Союз во время его девятилетней войны в Афганистане.

Такие данные британских разведчиков 23 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

К столь высокому уровню потерь рф, который продолжает расти в ходе наступления на Донбасс, привело сочетание плохой тактики на малых высотах, ограниченного воздушного прикрытия, отсутствия гибкости, командного подхода, склонного усиливать неудачи и повторять ошибки.





Российское общество в прошлом проявляло чувствительность к потерям, которые рф несла во время войн по выбору. Как прогнозирует британская разведка, по мере роста числа жертв в Украине общественное недовольство войной и желание его озвучить могут вырасти.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 мая, украинские бойцы уничтожили 29200 оккупантов, из них за минувшие сутки — около 150.

Напомним, оккупантов снова разгромили на переправе через Северский Донец.

Как сообщала Politeka, военное положение официально продлили на три месяца: что это значит и при каком условии его могут отменить.

Также Politeka писала, что оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают очередной город.