Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству.

Как заявил Байден в понедельник на пресконференции в Токио, произойдет это в случае агрессии Китая против Тайваня.

Журналистка задала Байдену такой вопрос: "Вы не хотели вмешиваться в военный способ в большой конфликт в Украине из очевидных причин. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"

На это президент Байден ответил утвердительно, объяснив это тем, что "это обязательство, которое мы дали".

"Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что ее можно взять силой, просто неприемлема", - сказал он.

Байден отметил, что "это бремя, которое становится еще сильнее" после вторжения России в Украину.

Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.