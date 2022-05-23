Российские оккупанты намерены аннексировать Херсонскую область, но пока не планируют проводить "референдумы".

Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью РБК-Украина.

Колыхаев заявил, что пока не видит признаков подготовки оккупантами "референдума" для создания так называемой "народной республики".

"Им не нужны еще какие-то "днр", "лнр" или "хнр". Им не надо псевдореспублика. Думаю, что у россиян есть два пути. Первый - присоединить Херсон к Крыму. Второй - они уже создали так называемый "комитет спасения", куда избрали временное руководство в лице Владимира Сальдо. Им легче сейчас обратиться в Думу и попросить, чтобы Херсонщину просто присоединили к рф. И, кстати, мы о таком уже слышали", - пояснил Колыхаев.

Мэр Херсона предполагает, что новые более предметные разговоры о референдуме начнутся ближе к декабрю 2022 года или январю 2023-го.

"Если к тому времени ВСУ не сделают соответствующих решительных шагов и действий в сторону освобождения Херсонщины, тогда, действительно, может быть поздно", - добавил Колыхаев.

Кроме того, глава города рассказал, как оккупанты в Херсонской области совершают мародерство, обворовывают людей, вывозят технику и продовольствие.

Напомним, оккупантов снова разгромили на переправе через Северский Донец.

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