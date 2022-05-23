“Вторая” армия в мире приступила к расконсервации танков Т-62.
Об этом сообщил военный аналитик Алекандр Коваленко.
"Так, в 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.
Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.
Так же снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А.
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Напомню, что танки Т-62 не производились в СССР с 1975 года, а в России должны были полностью быть выведены из войск и утилизированы с 2011 года. Акцентирую, речь шла именно об утилизации, а не хранении.
Но, в 2015 Россия развернула поставки танков Т-62 в войска Башара Асада, затем они стали штучно, но появляться в ВС РФ, а в 2018 году на сайте госзакупок был размещён заказ на модернизацию танков Т-62, включая установку новой пушки.
Так глядишь, а война с Украиной заставит рашистов возвращать в строй Т-55!" - говорит Александр Коваленко.
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