“Вторая” армия в мире приступила к расконсервации танков Т-62.

Об этом сообщил военный аналитик Алекандр Коваленко.

"Так, в 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.

Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.

Так же снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А.

Напомню, что танки Т-62 не производились в СССР с 1975 года, а в России должны были полностью быть выведены из войск и утилизированы с 2011 года. Акцентирую, речь шла именно об утилизации, а не хранении.

Но, в 2015 Россия развернула поставки танков Т-62 в войска Башара Асада, затем они стали штучно, но появляться в ВС РФ, а в 2018 году на сайте госзакупок был размещён заказ на модернизацию танков Т-62, включая установку новой пушки.

Так глядишь, а война с Украиной заставит рашистов возвращать в строй Т-55!" - говорит Александр Коваленко.

Напомним, оккупантов снова разгромили на переправе через Северский Донец.

Как сообщала Politeka, военное положение официально продлили на три месяца: что это значит и при каком условии его могут отменить.

Также Politeka писала, что оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают очередной город.