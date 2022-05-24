Российский президент владимир путин может втянуть лидера Беларуси Александра Лукашенко в еще один конфликт.

И речь уже идет не об Украине. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин

«Я не исключаю вероятности, что Путин нагнет Лукашенко не на наступление в Украину, чего Лукашенко очень боится и всеми силами пытается спрыгнуть, а на какой-то конфликт на белорусско-польском или на белорусско-литовской границе с провокациями, с перестрелками, возможно, не только со стрелковым оружием, но и с артиллерийским», - заявил Климкин.

Экс-министр подчеркнул, что это «абсолютно реально».

«На польской границе вероятнее», - добавил Климкин.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что вооруженные силы Беларуси разворачивают в приграничных районах Гомельской области дополнительные подразделения. Усиленно ведется разведка.

"Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь осталась", - предупредили в Генштабе.

Напомним, ранее Лукашенко во время встречи с губернаторами сообщил, что в связи с санкциями запада придется отказаться от Мерседесов, но есть выход из ситуации. Так недавно российская сторона заявила, что планируется возобновления выпуска Москвичей.

«А что плохого? Это уже не те Москвичи, но может быть еще и не Мерседесы. Придет время - будут у нас и свои Мерседесы», — заявил Лукашенко.

Также он анонсировал, что на днях встретится с путиным, чтобы еще раз обсудить совместные шаги по импортозамещению.

Добавим также, что дипломат рассказал, как должен проходить процесс капитуляции России.

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