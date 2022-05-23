Сейчас Украина в такой ситуации, когда российский лидер владимир путин не может остановиться.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

В интервью Obozrevatel Климкин пояснил, что Путин остановится тогда, когда поймет, что дальше не может продвигаться военным путем.

«И когда военное противостояние начнет бить бумерангом по нему. Сейчас мы в ситуации, когда он не может остановиться. Это сразу будет воспринято как поражение. Они там визжат, что не воспримут никакой капитуляции. Как только они поймут, что не могут дальше идти, что шансов больше нет, они начнут торговаться за оккупированные территории», - заявил экс-министр, добавив, что сценарии, которые могут быть, известны.

Кроме того, подчеркнул Климкин, Путин также понимает, что санкции чем дальше, тем будут эффективнее работать, и Россия будет ослаблена - поэтому время работает против него.

"Время также, конечно, не работает на нас, поскольку это вопрос не только нашего героизма, но и вопрос экономической и общественной устойчивости", - добавил экс-министр.

Добавим, что в разведке Британии заявили, что Россия за три месяца войны против Украины понесла потери, как СССР в Афганистане за 9 лет.

"Сочетание плохой тактики на малых высотах, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствии гибкости и командного подхода, который готов усиливать неудачи и повторять ошибки, привело к столь высокого уровня потерям, которые продолжают расти во время боевых действий в ходе наступления на Донбассе", - отметили в Минобороны Британии.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 мая, потери российских захватчиков в живой силе достигли уже 29 200 человек.

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Тем временем Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной.