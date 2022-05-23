Как оказалось, среди жителей россии остались еще думающие люди, осуждающие полномасштабное вторжение их страны на территорию Украины.

Так, жительница Москвы на камеру призналась, что из-за происходящего не может нормально жить. Видео со смелым заявлением уже разлетелось по Сети.

«"Война - это самое страшное, самое плохое, что вообще может быть. И то, что там гибнут люди... Я, например, не могу жить спокойно. Мы остались в одиночку. Нас все ненавидят. И правильно делают. Мне боятся нечего, я на пенсии, увольнять меня неоткуда. Пенсии лишат - ну значит, лишат. Посадят - значит, посадят. Терять нечего", - сказала женщина.

Добавим, тем временем российский музыкант Борис Гребенщиков, который известен своей антивоенной позицией, дал оценку катастрофической ситуации в России.

«Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности - это фашизм. Грубо говоря: если ты живешь на этой территории - мы тебя уничтожим. А никто не имеет права отбирать это право» - заявил музыкант.

Также Гребенщиков высказался о российской власти:

"Умалишённые, они лишённые ума люди. Они психически больные. Но они имеют власть и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого!".

Также стало известно, что резко выросло число менеджеров, выезжающих из россии без обратного билета.

Так, по данным российских СМИ, в марте доля авиабилетов в один конец достигла 70%, в апреле — 47%. В 2019 году на такие билеты приходилось около трети всех покупок.

Среди самых популярных направлений — Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.

Напомним, мэр Херсона раскрыл планы оккупантов - что теперь будет с областью.

Кроме того, Politeka.net писала, что Зеленский подписал жесткий закон о конфискации.

Тем временем Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной.