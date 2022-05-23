Знаменитый рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков осудил кровавое вторжение россии в Украину и переехал в Великобританию. В интервью "9 каналу" он рассказал, что думает о звездах рф, поддерживающих диктаторский режим путина.
Он считает, что таким образом знаменитости подстраиваются под "психически больную власть", чтобы получить от нее деньги и другие блага.
"Весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага", – пояснил музыкант.
Кроме того, Борис Гребенщиков не понимает коллег, не покинувших россию. Он считает бессовестными тех, кто сегодня поддерживает геноцид украинцев и диктаторскую политику путина.
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"Эти люди торгуют совестью и честью, и всем остальным для того, чтобы угодить невменяемым правителям", - отметил Борис Гребенщиков.
Напомним, Гребенщиков рассказал, как РФ "достигла дна".
Как писала Politeka, Гребенщиков "умыл" власти России за беспредел.
Также Politeka писала, что Гребенщиков признался Украине в любви.