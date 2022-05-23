На президента россии владимира путина было покушение после начала войны против Украины.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"На Путина были покушения...На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место... Это примерно два месяца назад было", — заявил Буданов.

К большому сожалению для украинцев, покушение было неудачным, поэтому событие не получило огласки.

"Еще раз говорю, оно был неудачно. Огласки никакой об этом событии нет, но это имело место", — добавил глава ГУР.

Ранее близкий к Кремлю источник подтвердил слухи о тяжелой болезни президента рф владимира путина. Об этом рассказал известный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Так, Грозев сообщил, что у него есть запись, на которой о болезни российского президента рассказывает один из ближайших к нему олигархов. Этот олигарх подтвердил, что у Путина диагностировали онкологию.

Напомним, оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить оцепление.

Также сообщалось, что киевский суд вынес приговор российскому солдату-оккупанту Шишимарину приговор.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Гребенщиков поставил на место российских звезд, выступающих за Путина.