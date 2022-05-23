Об этом на брифинге заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам нардепа, враг пытается окружить группировку наших сил в районе Северодонецка и Лисичанска, а также на другом направлении, в районе Бахмута и Соледара, но наши военные всячески этому противодействуют.

"Также напряженная ситуация на Харьковщине, где враг подвозит резервы через оккупированные города. Также возобновилось наступление в районе города Славянск. То есть россия не отказалась от намерения обеспечить сухопутный коридор в Крым, отрезав юго-восточные регионы Украины", - объяснил народный депутат.

По данным разведки, на Запорожье и Херсонщине оккупант минимизировал огневое поражение наших Вооруженных сил и сосредоточился на возведении фортификационных сооружений, которые усложнят контрнаступление ВСУ.

"В рамках международных поставок нам нужно еще больше дальнобойной артиллерии, которая способна поражать опорные пункты врага на большом расстоянии, от 40 до 300 километров. Сейчас ведутся такие переговоры", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить оцепление.

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