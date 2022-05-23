Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной.

Дипломат осудил агрессивную политику российского диктатора владимира путина, ложь и непрофессионализм Министерства иностранных дел рф и его главы сергея лаврова.

Заявление Бондарева на своей странице в Twitter разместил исполнительный директор UN Watch Гилель Нойер.

"За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа россии, который жирной буквой Z перечеркивает все наши надежды и перспективы на процветание свободного общества в нашей стране», - заявил Бондарев.

Дипломат добавил, что "те, кто задумал эту войну, хотят лишь одного — навсегда остаться у власти".

«Для достижения этой цели они готовы принести в жертву столько жизней, сколько нужно. Тысячи россиян и украинцев уже погибли только ради этого», - подчеркнул Бондарев.

Нойер, в свою очередь, отметил, что теперь UN Watch призывает всех российских дипломатов последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.

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