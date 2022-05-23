Дипломат осудил агрессивную политику российского диктатора владимира путина, ложь и непрофессионализм Министерства иностранных дел рф и его главы сергея лаврова.
"За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа россии, который жирной буквой Z перечеркивает все наши надежды и перспективы на процветание свободного общества в нашей стране», - заявил Бондарев.
Дипломат добавил, что "те, кто задумал эту войну, хотят лишь одного — навсегда остаться у власти".
«Для достижения этой цели они готовы принести в жертву столько жизней, сколько нужно. Тысячи россиян и украинцев уже погибли только ради этого», - подчеркнул Бондарев.
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Нойер, в свою очередь, отметил, что теперь UN Watch призывает всех российских дипломатов последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.
Напомним, оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить оцепление.
Также сообщалось, что Киевский суд вынес приговор российскому солдату-оккупанту Шишимарину приговор.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Гребенщиков поставил на место российских звезд, выступающих за путина.