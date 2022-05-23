В Беларуси продлили учения Вооруженных сил на границе с Украиной как минимум до 28 мая. Также туда перебросили новые ракетные комплексы "Искандер".
Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", ссылаясь на график проведения учений на белорусских полигонах. В целом, учения продлены на 13 полигонах.
Три ОТРК "Искандер" к границе с Украиной были переброшены в воскресенье, 22 мая.
Параллельно с этим в Беларуси подходит подготовка к масштабным учениям в июне. В частности, комиссариаты уже начали присылать повестки гражданским в запасе.
По словам экспертов мониторинговой группы, несмотря на увеличение времени обучения на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова ни к каким наступательным военным действиям, но стала более подготовлена для обороны.
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Стоит также отметить, что по данным Генштаба вооруженные силы Беларуси разворачивают в приграничных районах Гомельской области дополнительные подразделения. Они усиленно защевелились и ведут разведку.
Напомним, что четыре офицера оккупантов тесно связаны с Украиной, фото предателей.
Как сообщала Politeka, оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение.
Также Politeka писала, что оккупанты обсудили, что творит армия рф в Украине.