Такое мнение в интервью Фейгин Live выразил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов

"У них политическая задача, а не военная. Если Шойгу сказал, что "сейчас возьмем Луганскую область", то весь генералитет давит на войска любой ценой взять. И, возможно, туда будут перебрасывать силы с других направлений", - заявил Жданов.

В свою очередь глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине оккупанты выставили 25 БТРГ по 500 человек.

"Российская армия бросила огромную кучу техники, солдат для того, чтобы захватить Луганщину в целом. На территории Луганской области российская армия выставила 25 батальонно-тактических групп, ориентировочно в каждой до 500 человек", - сообщил Гайдай.

Добавим, в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", - сказал Зеленский.

Напомним, экс-министр Павел Климкин предупредил, на что Путин может уговорить Лукашенко.

Также сообщалось, что на Путина было совершено покушение.

Кроме того Politeka.net писала, что родителям погибших на крейсере "Москва" предложили "решение".