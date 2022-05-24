Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона опровергла слова александра лукашенко, что беларусь не является страной-агрессором.

"Согласно нормам международного права, страна, которая дает свою территорию третьей стране-агрессору, сейчас России, для осуществления агрессии против другого государства, так же является соучастником этого международного преступления - агрессии. Простым бытовым языком - война", - отметила Маляр.

Замминистра обороны добавила, что угроза со стороны Беларуси сохраняется.

"Угроза дальнейшего использования территории Беларуси для нанесения ударов существует. Так же, собственно, как и из Приднестровского региона Молдовы, существует риск", - сказала Маляр.