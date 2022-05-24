Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона опровергла слова александра лукашенко, что беларусь не является страной-агрессором.

Александр Лукашенко, владимир путин

"Согласно нормам международного права, страна, которая дает свою территорию третьей стране-агрессору, сейчас России, для осуществления агрессии против другого государства, так же является соучастником этого международного преступления - агрессии. Простым бытовым языком - война", - отметила Маляр.

Замминистра обороны добавила, что угроза со стороны Беларуси сохраняется.

"Угроза дальнейшего использования территории Беларуси для нанесения ударов существует. Так же, собственно, как и из Приднестровского региона Молдовы, существует риск", - сказала Маляр.

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Анна Маляр

Напомним, экс-министр Павел Климкин предупредил, на что Путин может уговорить Лукашенко.

Также сообщалось, что на Путина было совершено покушение.

Кроме того, Politeka.net писала, что родителям погибших на крейсере "Москва" предложили "решение".