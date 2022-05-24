Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона опровергла слова александра лукашенко, что беларусь не является страной-агрессором.
"Согласно нормам международного права, страна, которая дает свою территорию третьей стране-агрессору, сейчас России, для осуществления агрессии против другого государства, так же является соучастником этого международного преступления - агрессии. Простым бытовым языком - война", - отметила Маляр.
Замминистра обороны добавила, что угроза со стороны Беларуси сохраняется.
"Угроза дальнейшего использования территории Беларуси для нанесения ударов существует. Так же, собственно, как и из Приднестровского региона Молдовы, существует риск", - сказала Маляр.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Никогда мне не было так стыдно": российский дипломат при ООН резко осудил путина и ушел в отставку
Байден заявил о готовности прямого военного вмешательства: "Это обязательство, которое мы дали"
"Это ад": оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают очередной город
Арестович записал видео с сообщением о своем изгнании из Офиса президента: "Считаю себя счастливым..."
Напомним, экс-министр Павел Климкин предупредил, на что Путин может уговорить Лукашенко.
Также сообщалось, что на Путина было совершено покушение.
Кроме того, Politeka.net писала, что родителям погибших на крейсере "Москва" предложили "решение".