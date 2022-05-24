Оккупантам на Донбассе удалось добиться определенного успеха. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Эксперты ISW сообщают, что войска рф за последние 24 часа добились незначительных успехов по окружению Северодонецка. В Донецкой области оккупанты активизировали наступательные действия в районе двух городов - Авдеевка и Лиман. В Лимане идут бои, поскольку противник пытается перерезать наши линии снабжения.
ISW прогнозирует, что российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут захватить Бахмут.
Также сообщается, что российские силы вокруг Изюма намерены попытаться возобновить наступательные операции в ближайшие дни.
Аналитики также утверждают, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать российским позициям и вынуждает укрепить оборонительные позиции в районе Волчанска.
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Напомним, экс-министр Павел Климкин предупредил, на что Путин может уговорить Лукашенко.
Также сообщалось, что на Путина было совершено покушение.
Кроме того, Politeka.net писала, что родителям погибших на крейсере "Москва" предложили "решение".