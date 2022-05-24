Такие данные британских разведчиков 24 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

По данным разведчиков, россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.



Британские эксперты отмечают, что украинцы оказывают мощное сопротивление с силами, которые заняли хорошо вкопанные оборонительные позиции. Давно начатая Операция объединенных сил Украины, по мнению разведчиков, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Также сообщается, что Россия достигла некоторых локальных успехов, частично благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

Захват россией Северодонецкого кармана приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя пока Северодонецк — главная цель рф, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.



Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на Запад, это расширит российские линии связи и, вероятно, приведет к дальнейшим трудностям с материально-техническим обеспечением.

Напомним, экс-министр Павел Климкин предупредил, на что Путин может уговорить Лукашенко.

Также сообщалось, что на Путина было совершено покушение.

Кроме того, Politeka.net писала, что родителям погибших на крейсере "Москва" предложили "решение".