Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 89 день полномасштабной войны с рф.

"Взятие Северодонецка - это будет второй крупный успех российских войск после Мариуполя, который конечно же скажется на подъеме их морали. Очень поможет российскому руководству во внутреннепророссийской риторике, а для нас немного просядет моральная составляющая войск и населения", - пояснил Арестович.

Представитель ОП также заявил, что российские оккупанты готовятся наступать в сторону Запорожья, для чего сконцентрировали силы в Васильевке. Эксперт отметил, что российские войска в Васильевке усилены тремя батальйонно-тактическими группами и теперь солдат россии в городе больше, чем местных жителей.

Отметим, Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 мая также сообщил, что на Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошкивки и Устиновки.

Напомним, ситуация на границе с беларусью обостряется, в Минобороны уличили лукашенко.

Как сообщала Politeka, Американский Институт изучения войны раскрыл положение войск рф в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-министр Павел Климкин предупредил, на что путин может уговорить лукашенко.