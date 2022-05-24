Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 89 день полномасштабной войны с рф.
"Взятие Северодонецка - это будет второй крупный успех российских войск после Мариуполя, который конечно же скажется на подъеме их морали. Очень поможет российскому руководству во внутреннепророссийской риторике, а для нас немного просядет моральная составляющая войск и населения", - пояснил Арестович.
Представитель ОП также заявил, что российские оккупанты готовятся наступать в сторону Запорожья, для чего сконцентрировали силы в Васильевке. Эксперт отметил, что российские войска в Васильевке усилены тремя батальйонно-тактическими группами и теперь солдат россии в городе больше, чем местных жителей.
Отметим, Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 мая также сообщил, что на Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.
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На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошкивки и Устиновки.
Напомним, ситуация на границе с беларусью обостряется, в Минобороны уличили лукашенко.
Как сообщала Politeka, Американский Институт изучения войны раскрыл положение войск рф в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-министр Павел Климкин предупредил, на что путин может уговорить лукашенко.