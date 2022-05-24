Есть два варианта, чем для России может закончиться война.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

Буданов убежден, что активная фаза войны должна пойти на максимальный спад до конца года, ведь ресурсов у России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев. По мнению главы ГУР, есть единственный возможный финал: возвращение Украиной оккупированных территорий, включая Крым.

"До конца года мы должны, как минимум, зайти на территорию Крыма", — подчеркнул Буданов.

Начальник ГУР также заявил, что есть два варианта, чем для России может закончиться война.

"Первый - сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение, и скажут, что Россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий всюду в мире. Оккупированные территории вернутся к тем странам, кому они в принципе и относятся к Грузии, к Японии, к Германии и так далее", — пояснил Буданов и добавил, что второй вариант — это разделение России на три и более частей.

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