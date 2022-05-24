"К сожалению, до августа количества вооружения, которое необходимо войскам, в значимых количествах не будет".

Об этом в интервью Украинской правде заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Так, отвечая на вопрос относительно переломного момента, Буданов ответил, что он произойдет в августе – именно тогда оружие, которое поставляется в Украину, будет в значительном количестве.

Также Буданов подчеркнул, что со времени объявления о поставках вооружения проходит еще три этапа: поступление вооружения в страну, освоение этих вооружений и только потом начало его использования.

"Поэтому, к сожалению, до августа количества вооружения, которое необходимо войскам, в значимых количествах не будет. С августа это все уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях. Именно поэтому начнется переломный момент", - рассказал Буданов, добавив, что сейчас украинским войскам не хватает тяжелого вооружения.

Кроме того начальник украинской разведки пояснил, что означает конец активной фазы боевых действий, когда он будет и что будет потом.

"Активная фаза - это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, что происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года. Она сведется почти к нулю", - подчеркнул Буданов.

Далее украинские бойцы будут выходить на админграницу.

«Этим закончится наша война», - заверил Буданов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем в украинских.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такой большой по размеру державы и большой по размеру армии государства. У них в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепкие наши воины, какой у нас народ", - сказал Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов.

"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе — это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР", - написал глава МИД Украины Кулеба в Twitter.

Напомним, у Зеленского есть план Б – кто будет руководить Украиной, в случае гибели президента.

Также сообщалось, что названо имя того, кто может заменить Путина в кресле президента России.