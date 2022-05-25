Российский лидер сократил доступ людей к себе и зайти к нему могут лишь незначительное количество человек. Остальных путин держит на дистанции.

Об этом в интервью Украинской правде заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Также Буданов сообщил, что Путин получает достаточно ограниченную информмацию с фронта, ведь исполнителям его приказов страшно признать поражения и просчеты.

По словам Буданова, Путин ранее задумывался над тем, чтобы подготовить себе преемника.

"Таких людей уже было несколько. Несмотря на определенные маниакальные синдромы у него, вероятнее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет сам Путин", - рассказал Буданов, добавив, что Путин держит всех на определенной дистанции и верит, что «будет править вечно».

Прокомментировал Буданов и активные разговоры насчет плохого состояния здоровья российского диктатора. Так, напомним, различные источники сообщали, что у путина якобы онкологическое заболевание»

«Да, мы подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. Нравится это нам или нет, но это правда», - заверил Буданов.

Добавим, ранее российский политический и общественный деятель Марк Фейгин сообщал, что у путина есть шрам на шее.

"Возможно, какое-то операбельное вмешательство имело место в связи с его онкологией. Я впервые услышал, что у него рак эндокринной системы еще в 2008 или в 2009-м году. Мне сказали об этом люди довольно близкие к Кремлю. Но тогда я со скепсисом к этому отнесся, он тогда намного бодрее был",- говорил Фейгин, добавив, что с того момента все-таки прошло 15 лет. А последние годы, по его мнению, действительно сказались на Путине плохо.

Напомним, глава украинской разведки также назвал сроки переломного момента и чем закончится война.

Также сообщалось, что названо имя того, кто может заменить Путина в кресле президента России.