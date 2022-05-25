Об этом в интервью Украинской правде заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Также Буданов сообщил, что Путин получает достаточно ограниченную информмацию с фронта, ведь исполнителям его приказов страшно признать поражения и просчеты.
По словам Буданова, Путин ранее задумывался над тем, чтобы подготовить себе преемника.
"Таких людей уже было несколько. Несмотря на определенные маниакальные синдромы у него, вероятнее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет сам Путин", - рассказал Буданов, добавив, что Путин держит всех на определенной дистанции и верит, что «будет править вечно».
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Орбан объявил в Венгрии режим ЧП из-за Украины: "Немедленно реагировать для защиты страны"
У Зеленского есть план Б: кто будет руководить Украиной, в случае гибели президента
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Прокомментировал Буданов и активные разговоры насчет плохого состояния здоровья российского диктатора. Так, напомним, различные источники сообщали, что у путина якобы онкологическое заболевание»
«Да, мы подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. Нравится это нам или нет, но это правда», - заверил Буданов.
Добавим, ранее российский политический и общественный деятель Марк Фейгин сообщал, что у путина есть шрам на шее.
"Возможно, какое-то операбельное вмешательство имело место в связи с его онкологией. Я впервые услышал, что у него рак эндокринной системы еще в 2008 или в 2009-м году. Мне сказали об этом люди довольно близкие к Кремлю. Но тогда я со скепсисом к этому отнесся, он тогда намного бодрее был",- говорил Фейгин, добавив, что с того момента все-таки прошло 15 лет. А последние годы, по его мнению, действительно сказались на Путине плохо.
Напомним, глава украинской разведки также назвал сроки переломного момента и чем закончится война.
Также сообщалось, что названо имя того, кто может заменить Путина в кресле президента России.