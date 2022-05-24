В стране-агрессоре матеря начинают жаловаться на беспредел в местных вонекоматах.
Так, на один из таких случаев обратил внимание украинский блогер "Фаш*к Донецкий".
Женщина из города Кызыл (республика Тыва, которая считается беднейшим регионом россии) жалуется на то, что его несовершеннолетнего сына пытаются забрать в армию.
"Сын пошел на медосмотр, а его чуть в военкомат не забрали. Ничего, что он школу не закончил? Вы что творите, господа-комиссары? Дайте ему школу закончить... Сказали, что он летом пойдет в армию, даже не спросив, вдруг человек поступать будет", - жалуется мать.
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По ее словам, ее чадо ничего родине не должно. И "пригрозила" вернуть путинские 10 тысяч рублей, предназначенные школьникам.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских войск сейчас в 20 раз больше техники, чем в украинских.
Напомним, у Зеленского есть план Б – кто будет руководить Украиной, в случае гибели президента.
Также сообщалось, что названо имя того, кто может заменить Путина в кресле президента России.