В перехваченном разговоре двое боевиков "ЛНР" обсуждают систему "мобилизации", которую применяют в оккупированной части Луганской области. Перехват опубликовали ГУР Минобороны.

Оказалось, что мужчин заставляют приносить присягу и отправляют на войну против Украины. Тех, кто отказывается, запугивают уголовной ответственностью.

"Это не обсуждается. По этапу пойдете. Там будут судить по гражданскому кодексу, что ты откосил от мобилизации. То есть, если ты убежишь сейчас и если тебя примут, то тебя не по трибуналу будут судить, а ты по гражданскому уголовному кодексу пойдешь", - предупредил один боевик своего товарища.

В дальнейшем речь идет о том, что российское командование не отпускает "лнровцев" на ротацию, поскольку понимает, что большинство сразу же сбежит. Потому сбежать невозможно никак.

"Нас сюда бросили и боятся, что если хотя бы на неделю домой в увольнение, здесь из 450 останется человек 200, которые будут просто за деньги сидеть", - жалуется вояка.

Напомним, что россиянин вообразил себя персонажем из книги и по-звериному казнил украинца.

Как сообщала Politeka, военные рф не доверяют воякам из ОРДЛО и боятся идти в бой против ВСУ.

Также Politeka писала, что оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.