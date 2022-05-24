Украинская армия может перейти в масштабное контрнаступление. Все будет зависеть от интенсивности поставок западного вооружения, которое направляют в Украину. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделился прогнозом, когда защитники Украины могут пойти в наступление.
По мнению эксперта, украинские войска сегодня успешно притормаживают или делают вовсе невозможным продвижение противника на Донбассе. А также создают условия для перехода в контрнаступление.
"Следующая стадия – мы попробуем остановить продвижение россиян по всем направлениям, особенно на востоке, и будем накапливать критическую массу вооружений для перехода в контратаку, а россияне будут окапываться и строить защитные рубежи", – прогнозирует Мусиенко.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Встреча Зеленского и путина: украинский президент назвал единственное условие
"Никогда мне не было так стыдно": российский дипломат при ООН резко осудил путина и ушел в отставку
Байден заявил о готовности прямого военного вмешательства: "Это обязательство, которое мы дали"
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Есть решающий фактор - так, если западные партнеры продолжат активные поставки оружия для украинской армии хотя бы в тех объемах и темпах, в которых это происходит сейчас, где-то к июлю украинская армия "нарастит мускулы" для начала масштабного контрнаступления.
При этом многое будет зависеть от того, как на практике будет реализовываться программа помощи Украине в рамках ленд-лиза.
Напомним, что россиянин вообразил себя персонажем из книги и по-звериному казнил украинца.
Как сообщала Politeka, военные рф не доверяют воякам из ОРДЛО и боятся идти в бой против ВСУ.
Также Politeka писала, что оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.