На южном направлении украинские войска уничтожили 58 армию врага, которую сами оккупанты называли одной из самых элитных в россии. В 2018 году это подразделение переоснастили новейшими вооружениями и техникой, "аналогов которым нет". Однако теперь ВСУ сделали так, что "нет" самой 58 армии Южного военного округа рф. Об этом говорится в новых телефонных разговорах оккупантов, перехваченных СБУ.
"От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от ее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", – рассказывает своей жене русский захватчик.
"Поэтому делаем все, чтобы "пример" 58 армии подражали и другие военные подразделения врага. Приближаем нашу победу!", - добавили в СБУ.
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