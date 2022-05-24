Украина имеет право перебросить боевые действия на территорию страны-агрессора.

Об этом заявила украинская журналистка Соня Кошкина.

"Все будет происходить поэтапно. Для меня полная победа будет в 3 этапа.

Первый этап, как говорит Владимир Зеленский, возвращение к границам, действующим на 24 февраля. Второй этап - возвращение украинского Крыма и Донбасса.

А вот третий этап - здесь я ставлю большой вопросительный знак. Потому что одно дело - обороняться в своих границах. Но мы прекрасно знаем, что внутри армии есть такие настроения о том, что неплохо было бы поднять украинский флаг над красной площадью.

Надо ли нам оно? Большой вопрос. Но моральное право у Украины есть точно - ответить врагу на его территории", - говорит Соня Кошкина.

Напомним, Зеленский рассказал о колоссальном превосходстве рф над Украиной по одному пункту: но есть нюанс.

Как сообщала Politeka, "Миллиард евро в день": Подоляк напомнил, что Европа продолжает отправлять в москву деньги.

Также Politeka писала, что Отмена запрета на выезд из Украины для мужчин: Зеленский дал жесткий ответ.