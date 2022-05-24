Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения с полуночи 25 мая в связи с войной в Украине и экономическим кризисом, к которому она привела.

В обращении к венграм Орбан заявлил, что война в Украине составляет постоянную угрозу Венгрии, а санкции, введенные Европейским Союзом против России, привели к росту цен и экономических потрясений.

Венгерский премьер также добавил, что "мир находится на грани экономического кризиса", подчеркнул, что Будапешт должен оставаться в стороне от войны в Украине и беспокоиться прежде всего о финансовом благосостоянии граждан, что "требует места для маневра".

Орбан отметил, что чрезвычайное положение позволит правительству "немедленно реагировать для защиты страны и семей венгров всеми возможными способами". Первые решения правительство должно объявить уже 25 мая.

Последний раз чрезвычайное положение в Венгрии вводили в связи с пандемией коронавируса в 2020 году.

Объявление о введении чрезвычайного положения появилось после утверждения состава правительства Венгрии, а также подписание президенткою страны Каталин Новак поправки к конституции, которая позволяет вводить чрезвычайное положение в случае вооруженных конфликтов и гуманитарных кризисов в соседней стране.

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