За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях было отбито 9 атак, уничтожено 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

Как сообщается, враг активизировал применение авиации для поддержки наступления своей наземной группировки.

"В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Кроме того оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории российской федерации.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых позиций и предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, но успеха не имел.

На Славянском направлении при поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека. На Лиманском направлении враг активизировался - при артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии российские оккупанты ведут наступление в направлении Северодонецка.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, но успеха не имел, понес потери.

На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов, применил штурмовую и армейскую авиацию.

Также сообщается, что с целью ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

Напомним, утром враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу.

Также сообщалось, что начальник украинской разведки назвал диагноз владимира путина.

Кроммме того Politeka.net писала, что российские олигархи придумали, как откупиться от санкций.