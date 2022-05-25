Юрист по суверенным долгам Джей Ауслендер пояснил журналистам, что сейчас большинство институциональных инвесторов в российские долги, вероятно, уже продали свои активы, зная о приближении крайнего срока, но они столкнулись с проблемой поиска покупателей.
При этом кремль, похоже, предвидел такой шаг США, поэтому министерство финансов россии досрочно погасило две облигации со сроком погашения в этом месяце. Следующие платежи рф должно сделать 23 июня, но, как и другие российские долговые обязательства, эти облигации имеют 30-дневный льготный период. То есть объявления Россией дефолта стоит ждать до конца июля.
Отметим, что последний дефолт в России был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. В последний раз же рф пропускала выплаты по внешнему долгу еще после революции в 1917 году.
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