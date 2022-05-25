Военный сообщил, что украинских солдат, которые почти три месяца защищали Мариуполь на "Азовстали", содержат в "надлежащих" условиях. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Жена Прокопенко уточнила, что телефонный разговор был кратким и не сразу было понятно, мог ли украинский защитник свободно говорить во время звонка.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительные", – рассказала Екатерина Прокопенко.

The Guardian сообщает, что большинство раненых бойцов полка "Азов" содержат в тюрьме в оккупированном селе Еленовка Донецкой ослаби. Также небольшая группа тяжело раненых воинов находится в больнице в городе Новоазовск. Жена Прокопенко сообщила, что, по ее информации, никто из украинских защитников не был вывезен в россию.

Кроме того, Екатерина Прокопенко добавила, что условия содержания военных якобы соответствуют требованиям.

"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны, ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", – добавила жена защитника Мариуполя.

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