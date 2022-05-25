Провокацию россияне совершили на северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога.

В Николаевской области Вооруженные Силы Украины столкнулись со специфическим врагом. Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South".

В частности российские оккупанты нарядились в форму украинских бойцов.

Провокацию россияне совершили на северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога. Как отмечается, в результате столкновения погибли четверо российских военных, ВСУ атаку врага отбили. При этом оккупанты имели две ББМ "Тигр".

"Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ", – рассказали в ОК "Юг".

Кроме этого, к сожалению, оккупанты ударили по жилым кварталам Николаева системой залпового огня "Смерч". Известно, что ранили гражданских людей.

Напомним, оккупанты специально бьют по бомбоубежищам, жертв все больше.

Как сообщала Politeka, оккупантам приходится менять тактику.

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