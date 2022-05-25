На заводе "Азовсталь" в Мариуполе, откуда ранее вышли все украинские защитники, снова подорвались российские оккупанты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Возмездие. Еще двое саперов уже из так называемой "днр" вчера подорвались в Азовстали. Оба тяжелые и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошая новость. Азовсталь продолжает биться даже сейчас. Мариуполь. Несокрушимый и непокоренный", — рассказал Андрющенко.

Отметим, накануне при разминировании "Азовстали" еще четыре сапера россиян подорвались на мине. По данным Андрющенко, один оккупант был в тяжелом состоянии, двое — средней степени тяжести, один получил легкие ранения.

Также сообщалось, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко вышел на связь с женой. Военный сообщил, что украинских солдат, которые почти три месяца защищали Мариуполь на "Азовстали", содержат в "надлежащих" условиях.

The Guardian сообщает, что большинство раненых бойцов полка "Азов" удерживают в тюрьме в оккупированном селе Еленовка Донецкой ослаби. Также небольшая группа тяжело раненых воинов находится в больнице в городе Новоазовск. Жена Прокопенко сообщила, что, по ее информации, никто из украинских защитников не был вывезен в россию.

Напомним, глава украинской разведки назвал диагноз путина.

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