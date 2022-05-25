Сейчас под временной оккупацией находится только южная часть Запорожской области.

Оккупанты собираются присоединить Запорожье к россии. Об этом заявил назначенный рф т.н. "представитель администрации" области владимир рогов.

"Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью россии, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", — сказал ставленник оккупантов. По его словам, возвращение региона под контроль Украины исключено, как и переговоры с представителями Киева.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгін Live" рассказал, что оккупанты не смогут подвести наземные подразделения к Запорожью, а потому для жителей города угрозы пока нет. Арестович отметил, что ВСУ имеют серьезные успехи в районе Гуляйполя и Орехова, а также поспешил развеять опасения жителей областного центра.

"Они устанут туда идти", — сказал представитель ОП.

Вместе с тем Арестович подчеркнул, что если такая угроза возникнет, то представители местной администрации непременно об этом сообщат.

В Запорожской обладминистрации сообщили, что 25 мая в результате утреннего ракетного удара рашистов по Запорожью один человек погиб, трое раненых. Как минимум 62 дома в частном секторе повреждены.

Напомним, глава украинской разведки назвал диагноз путина.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал о колоссальном превосходстве рф над Украиной по одному пункту.

Также Politeka писала, что командир "Азова" наконец вышел на связь: где и в каких условиях удерживают защитников Мариуполя.