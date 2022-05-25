Украинские партизаны на оккупированных территориях Запорожья распространили "послание" для рашистов. Они озвучили два варианта окончания войны: либо Украина победит, либо россияне проиграют. Об этом сообщили в Telegram Запорожской областной военной администрации.
В ОВА напомнили, что российский солдат должен помнить: здесь – Украина!
Отмечается, что в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах появились листовки, в которых партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как подпольщики уничтожали нацистов, и угрожают Нюрнбергским процессом.
Также в Запорожской ОВА сообщили, что живущие под оккупацией украинцы приняли участие во флешмобе "Желтая лента". В своих городах и селах они завязывали желтые или синие ленты на деревьях, столбах, лавочках, изгородях.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Увеличилось число жертв нападения на школу, кадры трагедии: "Купил пистолет и винтовку на день рождения"
Российские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробности
У Зеленского есть план Б: кто будет руководить Украиной, в случае гибели президента
"Второй крупный успех российских войск": в Офисе президента предупредили о новой цели рф после Мариуполя
Напомним, оккупанты специально бьют по бомбоубежищам, жертв все больше.
Как сообщала Politeka, оккупантам приходится менять тактику.
Также Politeka писала, США приняли жесткое решение, что теперь будет с экономикой рф.