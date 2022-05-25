Украинские партизаны на оккупированных территориях Запорожья распространили "послание" для рашистов. Они озвучили два варианта окончания войны: либо Украина победит, либо россияне проиграют. Об этом сообщили в Telegram Запорожской областной военной администрации.

В ОВА напомнили, что российский солдат должен помнить: здесь – Украина!

Отмечается, что в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах появились листовки, в которых партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как подпольщики уничтожали нацистов, и угрожают Нюрнбергским процессом.

Также в Запорожской ОВА сообщили, что живущие под оккупацией украинцы приняли участие во флешмобе "Желтая лента". В своих городах и селах они завязывали желтые или синие ленты на деревьях, столбах, лавочках, изгородях.

Напомним, оккупанты специально бьют по бомбоубежищам, жертв все больше.

Как сообщала Politeka, оккупантам приходится менять тактику.

Также Politeka писала, США приняли жесткое решение, что теперь будет с экономикой рф.