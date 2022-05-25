Благодаря действиям украинских военных удалось ограничить деятельность российского флота в Черном море и заставить его избегать приближения к побережью.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий проекту Крым.Реалии.

По словам эксперта, оккупанты стали осторожными, но, к сожалению, их корабельная группировка сейчас полностью контролирует Азовское море вместе с Керченским проливом, а также блокирует наши порты на Черном море.

"Цель – одна: это причинение нам убытков в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон. Не допустить движения товаров, как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержание готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других судов в случае проведения морской десантной операции", – пояснил Скибицкий.

Представитель ГУР заявил, что потопление крейсера «Москва» стало «существенным ударом» для руководства россии.

"В основном сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, которые постоянно несут боевое дежурство и постоянно наносят удары по нашей территории с использованием крылатых ракет «Калибр». Кроме того, активно задействованы минные тральщики, катера разного вида", - добавил Скибицкий.

Напомним, глава украинской разведки назвал диагноз путина.

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