Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий проекту Крым.Реалии.
По словам эксперта, оккупанты стали осторожными, но, к сожалению, их корабельная группировка сейчас полностью контролирует Азовское море вместе с Керченским проливом, а также блокирует наши порты на Черном море.
"Цель – одна: это причинение нам убытков в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон. Не допустить движения товаров, как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержание готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других судов в случае проведения морской десантной операции", – пояснил Скибицкий.
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"В основном сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, которые постоянно несут боевое дежурство и постоянно наносят удары по нашей территории с использованием крылатых ракет «Калибр». Кроме того, активно задействованы минные тральщики, катера разного вида", - добавил Скибицкий.
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