Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что война в любом случае закончится, а после военных действий будет мирный процесс.

Так, выступая в онлайн-формате в Давосе, Зеленский заявил:

«Что касается того, когда эта война может закончиться. Я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания, прежде всего, объединенного Запада относительно прочности вооружения, финансовой прочности Украины. И желание объединенного Запада не бояться, а воевать с российской федерацией. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми».

Также сроки окончания войны, заявил Зеленский, зависят от желания российской федерации.

«Потому что война в любом случае закончится», - заверил Зеленский, добавив, что сейчас Украина проходит через тяжелейшие бои, проливается кровь гражданского населения, гибнут военные.

«И после военной части, я уверен, будет мирный процесс и будет стол переговоров, и будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. С каким президентом России будет договариваться Украина», - пояснил свою точку зрения Зеленский, подчеркнув, что сроки окончания войны также зависят от действующего президента рф.

Зеленский предположил, что на сегодняшний день владимир путин не осознает того, что происходит. Что российский лидер находится в своем информационном мире и не понимает, что Украина не пойдет на уступки.

«Мы боремся на своей земле, и не против кого-то, а война Украина за себя, землю, свободу, будущее. Нам некуда уходить из этой земли, нет возможности, нет и желания», – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, появились новые подробности и доказательства применения россиянами запрещенного оружия на территории Украины - они будут переданы в Гаагу.

Также сообщалось, что начальник украинской разведки назвал диагноз путина.

Кроме того Politeka.net писала, что Владимир Зеленский назвал ключевое условие встречи с Путиным.