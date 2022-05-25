Вырваться с войны в Украине могут лишь несколькими способами, но не факт, что при этом оккупанты останутся живы.

Российские военные пленные рассказали, как их обманывает их руководство и не разрешает разрывать контракты, чтобы вырваться с войны в Украине и вернуться обратно в РФ.

Свидетельства военных РФ обнародовала Служба безопасности Украины сегодня, 25 мая.

Руководство оккупантов возвращает своих солдат домой либо в гробу, либо с ранением. Вырваться с войны в Украине другим способом захватчики могут только через плен. Поэтому сейчас сдаются еще охотнее, чем в первые недели.

Об этом свидетельствуют плененные российские оккупанты.

"Хотели уйти из части своим ходом. Разорвать договор, одним словом. На что командир нам ответил, что поедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попытаемся сбежать, то все будет заминировано. И по нас будут стрелять наши же посты", – рассказывают российские солдаты.

Эти оккупанты попали в плен после контрнаступления ВСУ на Харьковщине, когда украинские бойцы взяли их в кольцо. Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что сохранили свою жизнь, говорят в спецслужбе.

Напомним, оккупанты специально бьют по бомбоубежищам, жертв все больше.

Как сообщала Politeka, оккупантам приходится менять тактику.

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