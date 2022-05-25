Россия начала использовать советский металлолом в войне в Украине в связи с потерями в живой силе и техники. Так, российские оккупанты начали переброску к оккупационным силам в Украине древних советских танков Т-62. Такие танки производились в СССР с 1962 по 1975 год. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А, пишет InformNapalm.

В 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.

Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.

Последнее боевое применение и потери этого типа танков Россией отмечалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.

Еще в 2013-м российские СМИ сообщали о намерениях МО рф утилизировать Т-62. Отмечалось, что ценность Т-62 очень мала и они даже не имеют динамической защиты. Потому разумнее их разобрать. Также, на складах не было боеприпасов для его пушки. Кроме того, уже давно "законсервированы" те, кто на них умел ездить.

Напомним, оккупанты специально бьют по бомбоубежищам, жертв все больше.

Как сообщала Politeka, оккупанты сдаются в плен охотнее, чем в первые недели.

Также Politeka писала, партизаны распространили послание для оккупантов.