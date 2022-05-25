Захватчики, которые пришли на украинскую землю в шоке от того, что весь мир объединился вокруг Украины и оказывает всяческую поддержку, в том числе и вооружением. Тем временем у них самих "подкрепление" заключается в том, что на фронт прислали "молодых долбней", у которых даже бронежилетов нет.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, перехваченных Службой безопасности Украины.
"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии ", – говорит один оккупант другому.
Он добавляет, что разговаривал с коллегой, занимающимся пополнением для их армии. "Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них. Пошли в магазин пиво покупать...", – жалуется рашист.
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"Так что пока "самая СИНЯЯ армия мира" покупает пиво, мы осваиваем новейшее оружие, чтобы защитить свое государство!", - подытожили в сообщении СБУ.
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