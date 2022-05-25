Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предупредил, что если Россия победит в войне в Украине, его страна станет следующей.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Украина должна победить", - сказал он.

Дальше Гегер раскритиковал членов Евросоюза за то, что они слишком полагаются на российские энергоносители. Он призвал лидеров перестать идти на компромисс со своими принципами в отношениях с Россией.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с путиным вызвал войну в Украине. Идет агрессивная война, люди погибают", - отметил Гегер.

Он подчеркнул, что украинцы "проливают свою кровь за наши ценности".

Гегер также попросил Евросоюз работать с Украиной и Западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".

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