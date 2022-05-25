Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предупредил, что если Россия победит в войне в Украине, его страна станет следующей.
Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.
"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Украина должна победить", - сказал он.
Дальше Гегер раскритиковал членов Евросоюза за то, что они слишком полагаются на российские энергоносители. Он призвал лидеров перестать идти на компромисс со своими принципами в отношениях с Россией.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Высокоточные ракеты уже заканчиваются: оккупантам приходится менять тактику
Украинцам показали реальные масштабы российской оккупации и разрушений, карта: "Общая площадь превышает..."
НБУ ввел новые правила с 24 мая: каким будет курс валют и где теперь можно обменять гривну
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с путиным вызвал войну в Украине. Идет агрессивная война, люди погибают", - отметил Гегер.
Он подчеркнул, что украинцы "проливают свою кровь за наши ценности".
Гегер также попросил Евросоюз работать с Украиной и Западными Балканами, чтобы выработать "стандартные правила, чтобы они могли присоединиться к ЕС".
Напомним, самая богатая певица Украины сквозь слезы показала, чем сейчас занимается
А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины призналась, как начался ее день рождения
Также Politeka писала, что муж самой богатой певицы Украины впечатлил подарком для украинских воинов