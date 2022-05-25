Советник Офиса президента Алексей Арестович не выдержал и эмоционально обратилился к европейских политикам, которые предлагают обменять часть территорий Украины на "мир"

Об это он заявил в эфире "Фейгин Лайв" (на видео 33:53).

"Я сейчас перейду на мат, потому что я страшно злой, глядя на все это. Пошли бы вы на х*й долб**бы бл**ь с такими предложениями - немножко поторговать украинскими территориями. Вообще ох*рели что ли? У нас кровь, у нас дети умирают, солдаты оставляют собстенными телами. А они нам рассказывают как пожертвовать территориями. Выкусите, бл**ь! Никогда такого не будет!, - заявил разъяренный Арестович.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Кроме того, Италия предложила план по достижению мира в Украине.

В итальянском "мирном плане" для Украины всего четыре пункта:

прекращение огня и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;

многосторонние переговоры о будущем Украины;

вступление Украины в ЕC и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Киевом и Москвой по так называемым "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма, Россия должна будет признать эти территории украинскими.

Напомним, Украина входит в новую фазу войны: министр Резников предупредил, какой она будет.

Также Politeka.net писала, что Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему уступить суверенитет Украины.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг стягивает в приграничные районы артиллерию - в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды.